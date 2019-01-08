Глава Польской православной церкви отказался называть Епифания священником

По мнению иерарха, представитель неканонической украинской церковной структуры является светским человеком.

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва рассказал, почему не признает первоиерарха неканонической Православной церкви Украины Епифания (Думенко).

Савва пояснил, что считает Епифания "светским человеком".

— В свете канонического права он не является священником. Он не рукоположен в канонической церкви, — отметил митрополит Варшавский.

По словам главы польской церкви, ситуация может перемениться, если "раскольники вернутся в лоно православной церкви", от которой ранее отсоединились.

Также митрополит признался, что боится ухудшения религиозной обстановки в самой Польше.

— Я уже говорил о каноническом праве. Его нарушение — плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где живёт более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы. <...> Я слышал недавно, что "Правый сектор"* уже изучал возможности приезда Епифания в Польшу. Нас ожидает хаос, — отметил Савва.

Он добавил, что Киев "должен сначала объединить страну и положить конец войне, а уже потом заниматься церковными делами".

В воскресенье Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.