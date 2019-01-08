Посольство РФ: Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в ЮАР

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при крушении поездов в Претории, пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Южной Африке.

— Новая информация продолжает поступать ежечасно, держим руку на пульсе. В посольство сами российские граждане также не обращались, — добавили дипломаты.

Как ранее писал Лайф, два поезда столкнулись в ЮАР утром 8 января. По последней информации, погибли три человека и более 600 пострадали.