Посольство РФ: Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в ЮАР

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Посольство РФ: Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в ЮАР

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Фото: © Twitter/Jacaranda News

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при крушении поездов в Претории, пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Южной Африке.

— Новая информация продолжает поступать ежечасно, держим руку на пульсе. В посольство сами российские граждане также не обращались, — добавили дипломаты.

Как ранее писал Лайф, два поезда столкнулись в ЮАР утром 8 января. По последней информации, погибли три человека и более 600 пострадали.

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