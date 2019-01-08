Глава МИД Ирана: Европа укрывает у себя террористов

Ранее Евросоюз ввёл санкции против иранских спецслужб по подозрению в организации убийств на территории ЕС.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Европейский союз в укрывательстве боевиков экстремистских группировок. Об этом он написал в Twitter.

— Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя "Моджахеддин-э халк", убившую 12 тысяч иранцев и поддерживавшую преступления Саддама против иракских курдов, — заявил глава МИД страны.

Ранее Евросоюз ввёл новые санкции против Тегерана. Сразу три страны — Нидерланды, Бельгия и Дания — обвинили иранские спецслужбы в организации покушений на выходцев из Ирана на европейской территории.

— Сильный сигнал от ЕС о том, что мы не приемлем такое поведение в Европе, — подчеркнул глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

"Моджахеддин-э халк" или "Организация моджахедов иранского народа" — радикальная группировка, которая ведёт борьбу против властей Ирана. В Иране и Ираке считается террористической. Такой же статус имела несколько лет назад и на Западе, однако в 2009 году Европа удалила её из своего списка террористических организаций, то же самое в 2012 году сделали США.