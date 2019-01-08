СМИ: Трамп во время обращения к США не будет объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к стране не планирует объявлять чрезвычайное положение для возведения физического барьера на американо-мексиканской границе. Об этом заявила газета The Washington Post.

По данным источника издания в Белом доме, своим обращением американский лидер намерен не объявлять ЧП, а убедить общественность в необходимости барьера на границе.

— Это не будет сильно отличаться от того, что президент уже говорил, но он обратится к гораздо более широкой аудитории, — пояснил представитель администрации.

Напомним, ранее стало известно, что американский президент намерен выступить во вторник вечером (около 5:00 9 января мск) с обращением к нации по поводу кризиса, который сложился вокруг границы с Мексикой.