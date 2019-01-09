СМИ: Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев покинет свой пост в текущем году. Об этом информирует газета "Ведомости".

По данным издания, Гуриев покинет должность в августе, когда истечёт его контракт. По словам экономиста, он отказался от участия в очередном конкурсе на должность, так как "международной организации нужны новые люди с новыми идеями".

ЕБРР был учреждён по инициативе президента Франции Франсуа Миттерана в 1989 году с целью способствовать становлению рыночной экономики в странах, которые ранее входили в социалистическое содружество. РФ является членом организации с 1992 года.

Сергей Гуриев стал главным экономистом ЕБРР в 2015 году, исполнять обязанности начал с осени 2016-го. До этого, в 2004–2013 годах, был ректором Российской экономической школы.