"Красные платки" vs "жёлтые жилеты". Во Франции создали движение против погромов

В конце января в стране хотят провести "республиканский марш свобод" под девизом "Стоп. Уже достаточно".

Во Франции запустили движение "красных платков", которое выступает против действий "жёлтых жилетов", написали лидеры новой организации в "Фейсбуке". Они анонсировали масштабную акцию 27 января и подчеркнули, что согласовали её с полицией Парижа.

— Присоединяйтесь к "республиканскому маршу свобод" 27 января в Париже, чтобы положить конец насилию и блокированиям и вернуться к верховенству права, — сказано в публикации.

Сообщается, что марш пройдёт от площади Республики до площади Бастилии.

Один из идейных вдохновителей "красных платков", который называет себя инженером из Тулузы, пояснил, что решил начать борьбу против охвативших Францию погромов после обращения президента страны Эмманюэля Макрона к гражданам.

Однако он подчеркнул, что поддерживает не лично французского лидера, а институт государственной власти в целом.

Ещё один участник движения "красноплаточников" по имени Тео Пулар заявил, что он и его единомышленники протестуют не против требований "жёлтых жилетов", а против беспорядков, которые они устраивают.

— "Красные платки" — это не антипод "жёлтых жилетов", их требования достойны того, чтобы их отстаивать, — сказал он в интервью Le Figaro.

Как ранее писал Лайф, за время массовых протестов, которые идут с середины ноября 2018 года, задержали более 5 тысяч человек, из них тысяче суд уже вынес приговоры.

В начале января опросы показали, что 54% французов — за прекращение акций "жёлтых жилетов", а 45% считают, что их надо продолжать.