Могерини побеседовала с новым спецпосланником ООН по Сирии

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини во вторник, 8 января, провела телефонный разговор с новым спецпосланником Организации Объединённых Наций по Сирии Гейром Педерсеном.

Как сообщила пресс-служба Могерини, глава евродипломатии подтвердила полную поддержку Евросоюзом мирных переговоров в Женеве под эгидой ООН. Стороны поговорили о механизмах поддержки ЕС данного процесса, в том числе перед третьей Брюссельской конференцией по поддержке будущего САР и региона, которая пройдёт этой весной.

Могерини пригласила Педерсена нанести визит в Брюссель и договорилась поддерживать с ним контакты.