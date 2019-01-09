Могерини побеседовала с новым спецпосланником ООН по Сирии

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Могерини побеседовала с новым спецпосланником ООН по Сирии

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Федерика Могерини. Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини во вторник, 8 января, провела телефонный разговор с новым спецпосланником Организации Объединённых Наций по Сирии Гейром Педерсеном.

Как сообщила пресс-служба Могерини, глава евродипломатии подтвердила полную поддержку Евросоюзом мирных переговоров в Женеве под эгидой ООН. Стороны поговорили о механизмах поддержки ЕС данного процесса, в том числе перед третьей Брюссельской конференцией по поддержке будущего САР и региона, которая пройдёт этой весной.

Могерини пригласила Педерсена нанести визит в Брюссель и договорилась поддерживать с ним контакты.

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