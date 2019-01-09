Задержан мужчина, который пытался проникнуть в парламент Великобритании

Полиция Лондона задержала неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании. Об этом информирует The Sun со ссылкой на правоохранителей.

— Около 19:20 (22:20 по московскому времени) во вторник, 8 января, мужчина был арестован ... при попытке попасть в Вестминстерский дворец <...> Он был доставлен в участок. Ни один офицер не пострадал, — приводит издание комментарий полиции.

Другие подробности произошедшего не раскрываются.