Задержан мужчина, который пытался проникнуть в парламент Великобритании

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Задержан мужчина, который пытался проникнуть в парламент Великобритании

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Фото: © Pixabay

Полиция Лондона задержала неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании. Об этом информирует The Sun со ссылкой на правоохранителей.

— Около 19:20 (22:20 по московскому времени) во вторник, 8 января, мужчина был арестован ... при попытке попасть в Вестминстерский дворец <...> Он был доставлен в участок. Ни один офицер не пострадал, — приводит издание комментарий полиции.

Другие подробности произошедшего не раскрываются.

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