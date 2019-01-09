Не менее трёх человек погибли при взрыве мины в сирийской провинции Хама

Три жителя провинции Хама в Сирии, в том числе одна женщина, погибли в результате взрыва мины, установленной террористами ИГИЛ*. Об этом информирует агентство SANA.

По его данным, осколочные ранения получили ещё пять человек, они были госпитализированы. Мина взорвалась при сельскохозяйственных работах на ферме в районе Телль-Мурага.

Банды ИГИЛ, хозяйничавшие ранее в этом районе, оставили после своего ухода множество фугасов. Как подчёркивает SANA, это было сделано, чтобы помешать налаживанию мирной жизни в провинции.

Террористы минировали дороги, земельные участки, сады и постройки в других регионах САР, в частности в Дераа, Хасеке и Дейр-эз-Зоре.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.