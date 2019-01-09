В США задержан подросток, готовивший вооружённое нападение на школу

Полиция города Напа (Калифорния, США) задержала 14-летнего ученика, в доме которого были найдены свидетельства подготовки к вооружённому нападению на школу, говорится в сообщении правоохранителей.
31 декабря в полицию обратился один из учащихся учреждения в связи с угрозами со стороны подозреваемого. Он также пояснил, что тот рассказывал ему о планах устроить в школе стрельбу.
— Когда пострадавший сказал ученику, что собирается сообщить об этом в полицию и родителям, тот пригрозил убить пострадавшего, — уточняется в сообщении.
2 января полиция провела обыски в двух местах, где пребывал подозреваемый, и в обоих нашла свидетельства планирования и изучения нападений со стрельбой. Подозреваемый был задержан, угрозы другим ученикам нет.
В США данным о подготовке нападений на школы и другие общественные места уделяется повышенное внимание. Такие случаи происходят в Штатах регулярно.
В феврале ушедшего года в школе в городе Паркленд (Флорида) экс-ученик убил 17 человек и ещё 17 ранил.
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