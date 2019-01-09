Экстремисты взяли на себя ответственность за взрыв у здания телеканала Skai

Греческая экстремистская группировка "Группа народных борцов" взяла на себя ответственность за взрыв бомбы в декабре 2018 года у здания телеканала Skai и редакции газеты Kathimerini в пригороде Афин, сообщает портал News Bomb. О взрыве коллективы данных СМИ были предупреждены, благодаря чему никто не пострадал.

По данным издания, "Группа народных борцов" взяла ответственность за теракт, опубликовав прокламацию на сайте анархистских организаций, где, в частности, заявляется, что нападение не было атакой на свободу слова, так как эти СМИ обслуживают только "политические и экономические интересы" предпринимателей и судовладельцев.

Взрыв произошёл 17 декабря ночью после двух звонков с сообщением о бомбе. Зданию был нанесён серьёзный ущерб — выбиты окна с первого по шестой этаж, повреждена стена. В нескольких местах обвалился потолок. Сотрудники канала и газеты заблаговременно эвакуировались.