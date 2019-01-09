Бразилия вышла из Глобального договора о миграции

На днях вступивший в должность новый президент страны начал работу на высоком посту с резкого изменения миграционной политики.

Бразилия официально уведомила ООН о выходе страны из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом пишет Estado de Sao Paulo.

Сообщается, что решение принял президент Жаир Болсонару, который вступил в должность 1 января 2019 года.

— Власти республики не против иммигрантов, но их прибытие в Бразилию должно строго контролироваться, — цитирует издание бразильского лидера.

Глобальный договор о миграции одобрили 10 декабря 2018 года на конференции ООН в Марокко. Со стороны Бразилии его подписал теперь уже бывший министр иностранных дел страны Алоизиу Нунес.

Нынешний глава МИД Эрнесту Араужу назвал документ неподходящим способом решения проблемы наплыва приезжих. По его мнению, эту ситуацию нужно оценивать не с глобальной точки зрения, а в рамках реалий каждой страны в отдельности.

Как писал Лайф, в августе 2018 года Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой из-за потока мигрантов из соседней страны.