Старейшая жительница США скончалась на 115-м году жизни

Читайте также

Старейшая жительница США скончалась на 115-м году жизни

3
Супруг долгожительницы Роберт Браун умер ещё в 1991 году, оставив жену и пятерых детей.

В США на 115-м году жизни скончалась старейшая жительница страны Лесси Браун. Женщина умерла 8 января, сообщает Associated Press со ссылкой на родственников Браун.

Лесси родилась в штате Джорджия в 1904 году и росла в большой семье, состоящей из 12 детей.

Отмечается, что её супруг Роберт Браун умер в 1991 году, покинув жену и пятерых детей.

Близкие Лесси склонны верить в то, что секрет её долголетия заключается в том, что она почти каждый день ела батат (также известный как "сладкий картофель"), но сама женщина, будучи религиозной, в 2013 году призналась журналистам, что верит в волю высших сил.

— Не знаю, думаю, такова воля Господа, — сказала она, отмечая свой 109-й день рождения.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×