Старейшая жительница США скончалась на 115-м году жизни

Супруг долгожительницы Роберт Браун умер ещё в 1991 году, оставив жену и пятерых детей.

В США на 115-м году жизни скончалась старейшая жительница страны Лесси Браун. Женщина умерла 8 января, сообщает Associated Press со ссылкой на родственников Браун.

Lessie Brown, the Cleveland Heights resident who was believed to be the oldest person in the U.S., died this morning. She was 114 years old. Read Lessie's life story in this September profile, written just before her last birthday. https://t.co/OqXkC95zqo pic.twitter.com/0ZOqSrcaTk — Cleveland Magazine (@ClevelandMag) 8 января 2019 г.

Лесси родилась в штате Джорджия в 1904 году и росла в большой семье, состоящей из 12 детей.

Отмечается, что её супруг Роберт Браун умер в 1991 году, покинув жену и пятерых детей.

Близкие Лесси склонны верить в то, что секрет её долголетия заключается в том, что она почти каждый день ела батат (также известный как "сладкий картофель"), но сама женщина, будучи религиозной, в 2013 году призналась журналистам, что верит в волю высших сил.

— Не знаю, думаю, такова воля Господа, — сказала она, отмечая свой 109-й день рождения.