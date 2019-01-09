Один человек погиб в результате пожара в Новой Москве

Столичное ГУ МЧС РФ сообщило об одном погибшем в результате пожара в металлической бытовке в Новой Москве.

— 8 января 2019 года в 23:31 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Москва, деревня Лапшинка. По этому адресу происходило загорание отдельно стоящей металлической бесхозной бытовки, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Площадь возгорания составила около шести кв. м. Пожар был потушен в 00:10.

— К сожалению, при пожаре погиб один человек, — отмечается в сообщении.