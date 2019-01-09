Политика открытых дверей. Россияне смогут без виз посетить на 9 стран больше

Уровень свободы передвижения заметно повысился и у жителей многих других стран. Теперь им легче путешествовать, чем англичанам и американцам.

Россияне в 2019 году смогут без виз посетить 119 стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 9 государств больше, чем год назад.

По данным организации, международная компания Henley & Partners опубликовала очередной "Индекс паспортов" — рейтинг стран по уровню свободы передвижения.

Первое место в наступившем году заняла Япония: её жителям не понадобится виза в 190 странах. На второй строчке — Сингапур и Южная Корея: 189 стран. Далее — Германия и Франция: для их граждан безвизовый режим действует в 188 государствах.

В пятёрке самых свободных в передвижении туристов также датчане, финны, итальянцы, шведы, испанцы и жители Люксембурга.

Отмечается, что США и Великобритания, которые ещё в 2015 году возглавляли список, на этот раз опустились на шестое место.

Россия оказалась на одну строчку ниже — сместилась с 47-го на 48-е место. Это потому, что в 2019 году двери открыли и многим другим странам.