В аптеке на Украине продали макароны под видом дорогих таблеток

По мнению обманутой покупательницы, в произошедшем виноват поставщик, а не провизоры.

Жительница Запорожья 2 января купила в аптеке дорогостоящее лекарство. Придя домой, она открыла пластиковую баночку, а внутри вместо таблеток оказались макароны. Фото женщина разместила на своей странице в "Фейсбуке".

— В аптеке "Фармасити" купила таблетки в баночке, то есть не видно, что там. Просто открутить крышку не вышло, пришлось плоскогубцами. И когда наконец вскрыла, в них оказались макароны! Не капсулы дорогого препарата, а рожки! Так, на минуточку, 30 таблеток стоят 234 гривны. Будьте внимательны! Открывайте и смотрите, что вам продали, не отходя от окошка! — возмутилась она.

Некоторые комментаторы усомнились в правдивости поста. Так, женщину стали обвинять в том, что она якобы создала инфоповод для средств массовой информации "по заказу".

— Насыпал в любой флакон макарон и вопишь, что купил в аптеке, погромче, желательно на всю деревню. И статейка готова, — написала одна из пользователей соцсети.

— Я вам желаю попасть в такую же ситуацию, как я. Купить такой же препарат "макароны". И в этом виноват поставщик, а не провизоры! А сколько людей просто молчат. Всё, что я хотела, — чтобы люди проверяли, что покупают. Мне, например, на всю жизнь урок, — подчеркнула автор фотографии.