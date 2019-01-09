На Украине заявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук заявил в эфире телеканала "Прямой", что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила исчезновение нескольких ценных икон.
— Мы уже частично сделали полную инвентаризацию, все отчёты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери икон из Киево-Печерской лавры, — заявил Нищук.
Он предположил, что ценные реликвии могли пропасть "до 2003 года".
— На базе этой сверки ведутся уголовные производства. Вся документация идёт в правоохранительные органы, — добавил министр.
В ноябре 2018 года стало известно, что сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Минкультуры Украины, описали всё имущество в пещерах лавры.
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