СМИ: Переговоры США и Китая затягиваются

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят "очень хорошо". По данным агентства France Press, процесс продлится на день дольше, чем предполагалось.

Ранее представители Пекина заявляли, что планируют уделить переговорам 7 и 8 января, но по окончании второго дня переговоров член делегации США Стивен Уинберг сообщил журналистам, что рабочий процесс возобновится на следующий день.

— Могу подтвердить, что мы продолжим работу завтра (в среду), — заявил он.

Никаких деталей он не уточнил.

В своём аккаунте в "Твиттере" президент Дональд Трамп продемонстрировал удовлетворённость процессом переговоров, однако также не добавил никакой конкретики.

— Переговоры с Китаем проходят очень хорошо, — написал он.