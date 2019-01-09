Всемирный банк отметил рост экономики РФ при низком уровне инфляции в 2018 году

В 2018 году показатели России и других стран — экспортёров нефти устойчиво росли на фоне повышения цен на чёрное золото.

Темпы роста экономики Российской Федерации в 2018 году росли, а инфляция оставалась низкой, говорится в январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики". В этом году документ назван "Потемневший небосклон".

— Невзирая на ужесточение санкций в отношении РФ, инфляция в этой стране осталась относительно низкой и стабильной, а объёмы нефтяной добычи росли. Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост экономики ускорился в прошлом году до 1,6%, — отмечается в докладе. При этом в июне специалисты прогнозировали рост экономики РФ в 2018 году на уровне 1,5%.

По данным Всемирного банка, в 2018 году экономика РФ и других стран — экспортёров нефти устойчиво росла на фоне повышения цен на чёрное золото.

При этом авторы доклада спрогнозировали непродолжительное замедление роста экономики России в 2019 году до 1,5%. В 2020 и 2021 году Всемирный банк ждёт увеличения темпов роста российского ВВП до 1,8%.