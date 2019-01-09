В Конгрессе США призывают отложить снятие санкций с российских компаний

Конгрессмены хотят выяснить, насколько оправданно уменьшение ограничительных мер.

Председатели семи комитетов Палаты представителей американского конгресса обратились к Минфину США с призывом отложить снятие санкций с компаний EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", сообщается на сайте комитета по иностранным делам.

— Законодатели написали главе Министерства финансов Стивену Мнучину с просьбой провести брифинг для членов конгресса и временно отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев, — уточняется в сообщении.

По словам членов конгресса, они хотят выяснить, насколько оправданно снятие ограничительных мер.

Конгрессмены предложили Мнучину встретиться и обсудить все аспекты этого вопроса. Авторы письма ожидают ответ на него до конца дня 11 января.

Напомним, 19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней убрать из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго".