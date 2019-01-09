В России начали действовать новые базовые тарифы ОСАГО

В тарифах появились скидки за стаж и возраст, которых не предусматривала прежняя система.

Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора в ОСАГО вверх и вниз на 20% — диапазон ставок базового тарифа для легковых машин физлиц теперь составляет 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей.

Также с 9 января уточняется разделение автолюбителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырёх. Для водителей от 16 до 21 года со стажем управления машиной до двух лет растёт максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8, также увеличивается коэффициент для полисов "мультидрайв" (без ограничения количества водителей, допущенных к управлению).

Начинают действовать скидки за стаж и возраст, которых не предусматривала прежняя система. Самая большая скидка — 7% — устанавливается для автолюбителей в возрасте от 59 лет с водительским стажем от шести лет.

Подробнее о том, какие изменения ждут водителей в 2019 году, читайте в материале Лайфа.