Полномочия британского правительства ограничат в случае Brexit без сделки

Тереза Мэй планировала по-новому собирать налоги с граждан, если страна выйдет из ЕС без итогового соглашения. Теперь ей не удастся внести изменения без согласия парламента или переноса даты "развода" с Евросоюзом.

Палата общин парламента Великобритании приняла поправки в законопроекте о бюджете. Об этом её представители написали в Twitter. Сообщается, что изменения ограничат полномочия кабмина страны, если Brexit произойдёт без итоговой сделки с Брюсселем.

Поправки связаны с Законом о финансах. В документе прописано, что в случае выхода из ЕС без соглашения изменится процедура сбора налогов. Теперь не изменится без одобрения парламента либо переноса даты Brexit.

По словам депутата Иветт Купер, поправки помогут предотвратить "хаотическое и разрушительное" развитие событий, при котором Лондон "разведётся" с Евросоюзом, не договорившись о дальнейшем сотрудничестве.

Как ранее писал Лайф, парламентское голосование по Brexit перенесено с 11 декабря на 15 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подверглась серьёзной критике в Палате общин. Депутаты даже предлагали вынести ей вотум недоверия.