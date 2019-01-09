Полномочия британского правительства ограничат в случае Brexit без сделки

Палата общин парламента Великобритании приняла поправки в законопроекте о бюджете. Об этом её представители написали в Twitter. Сообщается, что изменения ограничат полномочия кабмина страны, если Brexit произойдёт без итоговой сделки с Брюсселем.
Поправки связаны с Законом о финансах. В документе прописано, что в случае выхода из ЕС без соглашения изменится процедура сбора налогов. Теперь не изменится без одобрения парламента либо переноса даты Brexit.
По словам депутата Иветт Купер, поправки помогут предотвратить "хаотическое и разрушительное" развитие событий, при котором Лондон "разведётся" с Евросоюзом, не договорившись о дальнейшем сотрудничестве.
Как ранее писал Лайф, парламентское голосование по Brexit перенесено с 11 декабря на 15 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подверглась серьёзной критике в Палате общин. Депутаты даже предлагали вынести ей вотум недоверия.
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