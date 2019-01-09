СМИ: Слухи о выходе РФ из переговоров с NASA по окололунной станции беспочвенны

Госкорпорация планирует соблюдать все договорённости и следовать подписанным документам.

"Роскосмос" опроверг слухи о планах госкорпорации выйти из переговоров с NASA об участии в создании станции Gateway около Луны. Об этом сообщил газете "Коммерсант" официальный представитель компании Владимир Устименко.

— Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции или отказе от других обязательств не имеют под собой оснований. Мы планируем соблюдать все договорённости и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в "Роскосмосе" пока не собираются, — сказал Устименко.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что "Роскосмос" проявляет интерес к американскому проекту по созданию международной окололунной станции, но у РФ есть свои предложения и пожелания.