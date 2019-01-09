Если одного раза мало. На Украине появилась услуга повторной свадьбы

В ходе церемонии супруги получат свидетельство о браке с соответствующей пометкой.

Министерство юстиции Украины предложило гражданам страны воспользоваться новой услугой — провести повторную церемонию бракосочетания. Об этом информирует пресс-служба Минюста Незалежной.

Как отметили в ведомстве, услуга предоставляется отделами госрегистрации актов гражданского состояния по всей стране.

— Прожив дружно и счастливо 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать "да" своей второй половинке и почувствовать те эмоции, — пояснила глава Управления госрегистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста Украины Ирина Дубиковская.

Услугу могут заказывать как сами пары, так и их близкие. В ходе церемонии супругам вручат свидетельство о браке. Правда, добавили в ведомстве, там будет указано "повторно".