Если одного раза мало. На Украине появилась услуга повторной свадьбы

Министерство юстиции Украины предложило гражданам страны воспользоваться новой услугой — провести повторную церемонию бракосочетания. Об этом информирует пресс-служба Минюста Незалежной.
Как отметили в ведомстве, услуга предоставляется отделами госрегистрации актов гражданского состояния по всей стране.
— Прожив дружно и счастливо 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать "да" своей второй половинке и почувствовать те эмоции, — пояснила глава Управления госрегистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста Украины Ирина Дубиковская.
Услугу могут заказывать как сами пары, так и их близкие. В ходе церемонии супругам вручат свидетельство о браке. Правда, добавили в ведомстве, там будет указано "повторно".
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