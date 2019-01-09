Полиция расследует инцидент с беспилотником над британским аэропортом Хитроу

Использование дронов на территории воздушных гаваней крайне опасно и может повлечь для нарушителя суровое наказание.

Полиция Великобритании начала расследование уголовного дела в связи с появлением беспилотного летательного аппарата над аэропортом Хитроу. Об этом заявил глава управления лондонской полиции по особым преступлениям Стюарт Канди, слова которого были распространены Скотленд-Ярдом.

— Наша приоритетная задача — обеспечить отсутствие угрозы безопасности людей на территории аэропорта, а также найти тех, кто ответственен за это опасное деяние. Среди тех, кто видел дрон, есть полицейские. Начато полномасштабное уголовное расследование, — говорится в сообщении.

Полицейские обыскивают окрестности аэропорта, чтобы выйти на след нарушителей. Использование дронов на территории воздушных гаваней крайне опасно и может повлечь для нарушителя суровое наказание — вплоть до пожизненного тюремного срока, напомнили в ведомстве.

Напомним, накануне в районе лётного поля лондонского аэропорта Хитроу обнаружили беспилотник. Работа воздушной гавани была практически парализована.