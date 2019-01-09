В Госдуме РФ 9 января стартует весенняя сессия

Пленарное заседание традиционно начнётся с выступления спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Весенняя сессия стартует сегодня, 9 января, в Государственной думе РФ. Почти вдвое более долгая, чем осенняя, она будет шестой для седьмого созыва нижней палаты российского парламента, который таким образом перешёл экватор пятилетнего срока полномочий.

Пленарное заседание традиционно начнётся с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нём, как ожидается, будут обозначены главные задачи депутатского корпуса на новый сезон.

Планируется, что в 2019 году комитеты ГД обновят форматы своей работы для повышения эффективности.