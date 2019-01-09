Посольство России в США окажет консульскую помощь задержанному Макаренко

Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь задержанному на острове Сайпан по запросу ФБР россиянину Дмитрию Макаренко. Об этом сообщается в заявлении диппредставительства, размещённом в соцсети "ВКонтакте".

— По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи, где ожидает этапирования в Майами (Флорида), где пройдёт судебное заседание по его делу. Сейчас добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем Макаренко всю необходимую консульскую помощь для соблюдения его законных прав, — уточняется в сообщении.

Напомним, мужчину обвиняют в попытке экспортировать в Россию приборы ночного видения военного класса, тепловизионные устройства и капсюли.