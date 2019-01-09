СБУ отчиталась о количестве пойманных шпионов и диверсантов в 2018 году

При этом уголовных дел о государственной измене оказалось намного больше, чем "разоблачённых преступников".

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении более 70 людей, которых считает причастными к диверсиям на территории страны. Об этом представители ведомства написали в "Фейсбуке".

— 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, было разоблачено Контрразведкой СБУ, — говорится в публикации.

Отмечается, что следователи завели 114 уголовных дел о государственной измене.

Напомним, в декабре 2018 года по делу о госизмене допросили 14 священников канонической "Украинской православной церкви".

Как ранее писал Лайф, СБУ начала расследование попытки захвата власти в стране "Первым украинским конгрессом", который состоялся в Чехии.