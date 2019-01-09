Выбросы парниковых газов в США увеличились на 3,4% за год

Выбросы парниковых газов в Соединённых Штатах Америки увеличились на 3,4% в ушедшем году, сообщается в докладе неправительственной организации Rhodium Group.

Уточняется, что это крупнейший рост с 2010 года. В мире США занимают второе место по выбросам после Китая.

За последнее десятилетие выбросы в Америке значительно уменьшились, но это происходило медленнее, чем требует Парижское соглашение по климату. Президент США Дональд Трамп после прихода к власти заявил о выходе из соглашения.