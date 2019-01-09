Участник ДТП, в котором погибли канадские хоккеисты, признал вину

Он обвинялся в гибели 16 человек и травмировании ещё 13 в результате опасного вождения.

Водитель грузовика, в апреле 2018 года в Канаде врезавшегося в автобус местной молодёжной хоккейной команды Humboldt Broncos, Джаскират Сидху признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Мужчина обвинялся в гибели 16 человек и травмировании ещё 13 человек в результате опасного вождения.

— Он выразил свою позицию так: "Я просто хочу признать себя виновным", — отметил адвокат 29-летнего Джаскирата Марк Брэйфорд.

В апреле 2018 года в провинции Саскачеван (Канада) грузовик столкнулся с автобусом, в котором было 28 человек, в частности хоккейная команда Humboldt Broncos, направлявшаяся на игру. В результате погибли десять игроков и ещё шесть человек, включая двух журналистов. Ещё 13 человек были ранены, один из них парализован. Водитель грузовика не пострадал.