Лаос передал Минобороны России советские танки Т-34

До недавнего времени эта техника состояла на вооружении армии азиатской республики.

Три десятка танков Т-34 прибыли в РФ, совершив путешествие по морю из Юго-Восточной Азии. Минобороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало военному ведомству России 30 машин в полностью исправном состоянии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

— В ходе состоявшегося в январе 2018 года визита главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос были достигнуты договорённости о возврате танков Т-34 в Россию. Техника морским путём преодолела уже более 4500 километров и прибыла во Владивосток. Далее ж/д транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск, — пояснили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что Т-34 считается по праву лучшим танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, уже не удастся превзойти".

Переданную технику планируется применять в парадах Победы в различных городах РФ, для обновления музейных экспозиций, а также для съёмок кинолент о Великой Отечественной войне.