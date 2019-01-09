Венесуэла пожаловалась в ВТО на санкции Вашингтона

В Каракасе заявили о попытке Соединённых Штатов устроить стране экономическую блокаду.

Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на ограничения со стороны США. Об этом сообщили на официальном сайте ВТО.

Власти латиноамериканской страны заявили, что связанные с её товарами решения Вашингтона противоречат Генеральному соглашению по тарифам и торговле, а также Генеральному соглашению по торговле услугами.

— США ввели определённые принудительные меры, ограничивающие торговлю, в отношении Венесуэлы в контексте попыток экономически изолировать Венесуэлу, — говорится в послании Каракаса.

Как ранее писал Лайф, США в начале января расширили санкции против Венесуэлы, включив в свой "чёрный список" ещё семь человек и 23 компании.