Венесуэла пожаловалась в ВТО на санкции Вашингтона

Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на ограничения со стороны США. Об этом сообщили на официальном сайте ВТО.
Власти латиноамериканской страны заявили, что связанные с её товарами решения Вашингтона противоречат Генеральному соглашению по тарифам и торговле, а также Генеральному соглашению по торговле услугами.
— США ввели определённые принудительные меры, ограничивающие торговлю, в отношении Венесуэлы в контексте попыток экономически изолировать Венесуэлу, — говорится в послании Каракаса.
Как ранее писал Лайф, США в начале января расширили санкции против Венесуэлы, включив в свой "чёрный список" ещё семь человек и 23 компании.
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