В 23 раза тяжелее Земли. Спутник НАСА нашёл ещё одну экзопланету

Космический объект каждые 36 суток вращается вокруг карликовой звезды HD 21749 класса K.

Спутник НАСА по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы TESS нашёл третью экзопланету за время своей работы, говорится на сайте НАСА.

TESS обнаружил три подтверждённые экзопланеты за пределами Солнечной системы за первые три месяца наблюдений НАСА

По данным НАСА, обнаруженная планета HD 21749b втрое больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее. Она каждые 36 суток вращается вокруг карликовой звезды HD 21749 класса K, расположенной в 53 световых годах от нашей планеты в созвездии Сетка. Температура на её поверхности достигает 150°С.