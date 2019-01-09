США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ирана

США поддержали решение Европейского союза ввести санкции против Министерства информации Ирана и двух граждан исламской республики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в "Твиттере".
Предпринимая действия сегодня, европейские нации направляют Ирану чёткое сообщение о том, что терроризм недопустим. США решительно поддерживают санкции и выступают вместе с европейскими союзниками, противодействуя общей угрозе
Майкл Помпео
Накануне в санкционный список Евросоюза попали Министерство информации и двое граждан Ирана.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени