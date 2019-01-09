США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ирана

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США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ирана

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Фото: © РИА Новости/Антон Быстров

США поддержали решение Европейского союза ввести санкции против Министерства информации Ирана и двух граждан исламской республики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в "Твиттере".

Предпринимая действия сегодня, европейские нации направляют Ирану чёткое сообщение о том, что терроризм недопустим. США решительно поддерживают санкции и выступают вместе с европейскими союзниками, противодействуя общей угрозе

Майкл Помпео

Накануне в санкционный список Евросоюза попали Министерство информации и двое граждан Ирана.

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