Названы пять продуктов — "генераторов" опасного жира на животе

Диета с пониженным содержанием углеводов привела к потере висцеральных отложений на 10% больше, чем диеты с низким содержанием жиров.

Специалисты выделили пять продуктов, которые способствуют накоплению опасного для здоровья жира на животе. Висцеральный жир зачастую ведёт к проблемам с высоким давлением, повышенному сахару в крови и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило издание Express.

Рис, хлопья, выпечка, хлеб, картофель повинны в накоплении жировых отложений в районе талии. Такие результаты были опубликованы учёными на основании наблюдения за 69 участниками. Диета с пониженным содержанием углеводов привела к потере висцерального жира на 10% больше, чем диеты с низким содержанием жиров.

Однако специалисты не рекомендовали полностью исключать данные продукты, предложив заменить их на менее вредные — цельнозерновой хлеб вместо белого, каши вместо хлопьев, картофель в кожуре вместо жареного.