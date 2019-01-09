В Сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Ирана и Сирии

Члены Сената США не смогли приступить к голосованию по законопроекту, предусматривающему введение санкций за помощь Правительству Сирии. Документ поддержали 56 сенаторов из 100 при необходимых 60, уточняет Bloomberg.
Представители Демпартии заявляли, что не будут поддерживать какие-либо инициативы, не направленные на завершение приостановки работы американского правительства (шатдаун).
Отмечается, что документ был внесён на новое рассмотрение.
Напомним, работа Правительства США была частично приостановлена, так как демократы и республиканцы не смогли согласовать федеральный бюджет.
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