Машину пропавших рыбаков нашли на дне бухты в Хабаровском крае

При помощи подводной съёмки удалось подтвердить государственный номер автомобиля.

Спасатели при помощи подводной видеокамеры нашли в бухте Тигиль Хабаровского края машину, на которой четверо мужчин уехали на рыбалку перед Новым годом и пропали, сообщает ГУ МЧС России по региону.

— По следам масляных пятен на льду был найден пропавший автомобиль на глубине 6,8 м. С помощью видеокамеры удалось подтвердить госномер пропавшего автомобиля, — уточняется в сообщении.

Водолазы планируют совершить в среду спуски под воду для обследования машины и поиска там людей. Всего за время поиска МЧС обследовало 40 тыс. кв. м дна бухты Тигиль. В операции участвуют 13 человек.

Напомним, 29 декабря четверо мужчин выехали из поселка Де-Кастри Хабаровского края на машине для подлёдного лова рыбы. Информация об их пропаже поступила в МЧС 1 января.