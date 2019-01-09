СМИ: В 2018 году представители КНДР приезжали в Канаду на тайные переговоры

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СМИ: В 2018 году представители КНДР приезжали в Канаду на тайные переговоры

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Фото: © Twitter /AllRusNews‏

В конце сентября 2018 года делегация из пяти представителей КНДР тайно посетила Оттаву для проведения встреч с представителями Канады. Об этом сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на свой источник в правительстве.

В ходе переговоров стороны обсудили проблемы прав человека и ядерную программу КНДР.

Отмечается, что данные мероприятия не были направлены на урегулирование отношений Оттавы с Пхеньяном. МИД Канады подтвердил, что изменений в статусе дипломатических отношений между странами не наблюдается.

Несмотря на то что в сообщении не уточняется, по чьей именно инициативе состоялась встреча дипломатов, есть информация о том, что о планах на двухдневные переговоры знали союзники Канады, среди которых Соединённые Штаты.

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