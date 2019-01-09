В здоровом теле — здоровый ум. Найден новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Эксперименты на мышах показали, что белок иризин, который называют жиросжигающим, улучшает память.

Гормональные соединения иризин и белок FNDC5, которые помогают похудеть, ещё и полезны для умственной деятельности, пишет Nature Medicine. Как выяснилось, они вырабатываются не только в мышцах, но и в мозге, и выполняют там куда более важную задачу, чем забота о фигуре.

Исследователи из США, Бразилии и Канады делали инъекции иризина лабораторным мышам с болезнью Альцгеймера. У животных после этого заметно улучшилась память.

Отмечается, что именно этого гормона очень не хватает в мозге у людей, поражённых тяжелейшим заболеванием. И усилить его выработку помогают физические упражнения.