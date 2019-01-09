"Смертоносный". Американские СМИ оценили танк Т-90С

На сегодняшний день боевую машину покупают Индия, Азербайджан, Туркменистан и Алжир.

Российский танк Т-90С — экспортный вариант Т-90 — является одним из лучших примеров соотношения цены и качества. Об этом заявил американский журнал The National Interest.

Т-90 был представлен в 1992 году. Он быстро стал главным танком российских войск благодаря эффективному сочетанию огневой мощи, долговечности и управляемости.

Секрет эффективности "смертоносного", по словам издания, Т-90 — объединение самых лучших наработок, которые были реализованы в танках Т-72 и Т-80, при отказе от "копирки" дорогостоящих машин типа американского M1 Abrams или начала новых разработок.

На сегодняшний день танк покупают Индия, Азербайджан, Туркменистан, Алжир, в скором времени к ним может присоединиться Ирак для замены дорогостоящего M1 Abrams.