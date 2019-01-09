Япония выразила надежду на поддержку США в вопросе о мирном договоре с Россией

В Токио заявили, что таким образом Вашингтон поможет совместно противостоять растущему влиянию Китая.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что Вашингтон поддержит усилия Токио для заключения мирного договора с Россией, пишет Kyodo.

— Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, — заявил агентству специальный советник главы правительства страны Кацуюки Каваи.

Как ранее писал Лайф, Абэ в одном из недавних заявлений подчеркнул, что помощь США в разрешении многолетнего спора Японии и России повысит безопасность в регионе, а значит, принесёт пользу Соединённым Штатам.

В начале января 2019 года японский премьер посетил могилу отца и там заявил журналистам, что поклялся делать всё возможное для заключения мирного договора с Россией.

Напомним, после окончания Второй мировой войны Япония и Россия официально не заключили мир. В 1956 году страны подписали декларацию, по которой СССР согласился передать Японии Шикотан и ещё несколько островов. Однако впоследствии Москва заявила, что некоторые пункты документа нужно уточнить.