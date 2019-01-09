В США рассказали, как долго смогут кормить малоимущих после шатдауна

Глава Министерства сельского хозяйства США Сонни Пердью сообщил, что участники продовольственной программы будут получать талоны на питание в феврале, несмотря на шатдаун (приостановку работы правительства). Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что несмотря на то, что департамент нашёл способ обезопасить уязвимую категорию населения в феврале, имеющихся средств не хватит на следующий месяц.

На сайте министерства опубликовано официальное заявление, в котором сообщается, что по поручению Дональда Трампа вопросом дополнительного выделения средств на талоны занялись заранее и приняли меры, запросив средства на период, последовавший за прекращением финансовой поддержки (ассигнования в оригинале) со стороны конгресса.

Напомним, что сегодня Трамп выступил с экстренным обращением к жителям США.