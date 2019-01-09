"Чтобы не сваливаться в треш". Билан предложил ввести цензуру на эстраде

По мнению исполнителя, в западной музыке на сегодняшний день "происходит какой-то хаос".

Российский певец Дима Билан заявил, что в музыке должны быть определённые рамки. Об этом он сказал изданию МК в рамках мероприятия Russian Music Festival, проходящего в ОАЭ.

— В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом всё же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать всё это. Я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор, — отметил певец.

Он также прокомментировал фестиваль Russian Music Festival. По его словам, подобные мероприятия способствуют укреплению отношений между странами.