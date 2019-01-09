Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников спасательных служб, которые и нашли погибших.

Трое детей и трое взрослых погибли сегодня утром в результате пожара в частном жилом доме на улице Гагарина в пгт Тисуль в Кемеровской области, сообщает региональное СУ СКР.

При тушении пожара найдены тела трёх малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырёхмесячной девочки. Кроме того, в доме найдены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки СУ СКР по Кемеровской области

По предварительным данным, соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые и нашли погибших. Причиной пожара могло стать короткое замыкание — обгорел пластиковый потолок.

Семья характеризовалась положительно. По предварительной информации, все погибшие, кроме 20-летней девушки, приходятся друг другу родственниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").