В Москве до конца года откроют 15 новых спортивных объектов

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В Москве до конца года откроют 15 новых спортивных объектов

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Фото: © Pixabay

До конца 2019 года в Москве заработает 15 новых спортивных объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв, слова которого приводит агентство "Москва".

Чиновник пояснил, что в Москве появятся три велодрома для экстремальных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, три футбольных поля и три объекта физкультуры и спорта.

Бочкарёв добавил, что на строительство объектов будут выделены средства городского бюджета.

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