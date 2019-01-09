В Москве до конца года откроют 15 новых спортивных объектов

До конца 2019 года в Москве заработает 15 новых спортивных объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв, слова которого приводит агентство "Москва".

Чиновник пояснил, что в Москве появятся три велодрома для экстремальных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, три футбольных поля и три объекта физкультуры и спорта.

Бочкарёв добавил, что на строительство объектов будут выделены средства городского бюджета.