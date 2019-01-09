В Приамурье предложили выплачивать по 150 тысяч рублей за рождение первенца

Если законопроект одобрят, право на выплату получат женщины, живущие в регионе не меньше трёх лет.

В Амурской области разработали законопроект о выплатах матерям за рождение и первого, и второго детей. Об этом сообщили на официальном портале регионального правительства.

— Единовременная денежная выплата предоставляется в размере: 150 000 рублей — при рождении первого ребёнка, 130 000 рублей — при рождении второго ребёнка, — сказано в документе.

Отмечается, что право на получение этих денег предоставят женщинам, родившим начиная с 1 января 2019 года. При этом мамы к моменту появления детей должны жить в Приамурье минимум три года.

Как ранее писал Лайф, Министерство труда России призвало принять дополнительные меры для поддержки рождаемости в стране.