SpaceX перенесла запуск спутников связи Iridium на 11 января

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками связи Iridium до 11 января. Об этом компания заявила на своей странице в "Твиттере".

Ожидается, что старт состоится с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Стартовое окно откроется в 7:31 (18:31 мск). Как считают в SpaceX, вероятность того, что погодные условия будут благоприятными для запуска, составляет 60%.

SpaceX изначально планировала осуществить пуск в октябре 2018 года, однако по различным причинам операция неоднократно откладывалась. Ожидалось, что старт пройдёт 8 января.

На борту Falcon 9 будет 10 телекоммуникационных спутников компании Iridium Communications. Этот международный оператор связи, базирующийся в штате Вирджиния (США), вместе с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил цель собрать и испытать более 80 спутников Iridium.