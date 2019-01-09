Поезд врезался в ограждение в китайском метро, есть погибший

Один человек погиб и ещё трое пострадали при аварии в метро китайского города Чунцин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

На кольцевой линии метрополитена в районе пяти часов вечера по местному времени (в Москве в тот момент был полдень) поезд врезался в защитные двери в пролёте между станциями.

Экстренно госпитализировали троих работников подземки и одного пассажира. Один из сотрудников метрополитена скончался. Ещё около 30 человек эвакуировали.

Отмечается, что причиной аварии стала техническая неисправность защитных конструкций.