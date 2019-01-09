Стало известно об испытании ВМС США гиперзвуковых снарядов

Эскадренный миноносец США USS Dewey летом 2018 года в рамках испытаний выпустил два десятка гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, информирует USNI News.

По данным издания, испытания проводили Военно-морские силы США и Управление стратегических возможностей американского Минобороны в рамках международных учений RIMPAC летом 2018 года. Они были частью исследований, "чтобы доказать, что ВМС могут превратить старое палубное орудие в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных БПЛА".

Отмечается, что снаряды изначально создавались для электромагнитной рельсовой пушки.

Сейчас, по информации портала, ВМС США применяют комбинацию из ракет для борьбы с крылатыми ракетами. Как заявил изданию сотрудник Центра стратегического и бюджетного анализа Брайан Кларк, такое сочетание эффективное, но дорогое.

— Если вы думаете об угрозах, с которыми можно столкнуться на Ближнем Востоке, — бюджетные крылатые ракеты или более крупные БПЛА, то теперь у вас есть способ их сбить, не требующий двухмиллионных ракет ESSM или ЗРК RAM стоимостью в миллион, так как даже самые дорогостоящие гиперзвуковые снаряды обойдутся вам в сумму от 75 до 100 тысяч долларов, — приводит его слова USNI News.

Также изучается возможность использовать гиперзвуковые снаряды на наземных артиллерийских орудиях для армии и морской пехоты США и на эскадренных миноносцах типа "Зумволт".