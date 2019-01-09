Облака поредеют. Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января

Максимальная температура в российской столице составит –9…–11 °С, по области будет –8…–13 °С.

Сегодня, 9 декабря, погода в большей части Московского региона будет обусловлена гребнем североказахстанского антициклона. Об этом информирует погодный центр "Фобос" на своём сайте.

— Вероятность осадков ожидается минимальная, облака немного поредеют, а "васильевские" морозы сохранятся при температуре на 3–4 °С ниже климатической нормы, — уточняется в сообщении.

Днём в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без серьёзных осадков. Максимальная температура в городе составит –9…–11 °С, по области будет –8…–13 °С. Ветер ожидается южный, 1–6 м/с.

Относительная влажность будет составлять 80–85%, атмосферное давление слабо вырастет — до 749 мм рт. ст.